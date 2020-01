Calciomercato Inter, ci siamo per Gabigol al Flamengo | Le cifre

Le ultime di calciomercato Inter si focalizzano sulla cessione ormai a un passo di Gabigol al Flamengo. La cifra incassata potrebbe servire a Marotta per un altro colpo

Gabigol sta per diventare a un giocatore del Flamengo a titolo definitivo. In Brasile danno per raggiunto l’accordo sull’ingaggio – si parla di circa 3-4 milioni di euro a stagione fino al 31 dicembre 2024 – tra l’attaccante brasiliano e il club di Rio de Janeiro pronto ora a definire l’operazione con l’Inter. Secondo indiscrezioni l’affare consentirà ai nerazzurri di incassare circa 20 milioni di euro oltre che ottenere una percentuale sulla futura rivendita. La vendita del classe ’96 potrebbe consentire a Marotta di piazzare un altro colpo di calciomercato. A tal proposito occhio ad Arturo Vidal, il sogno di Conte forse ancora non del tutto tramontato. CLICCA QUI per le altre news sull’Inter.

