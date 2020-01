Le ultime di calciomercato Inter mettono in evidenza la possibile partenza di Sebastiano Esposito in conseguenza dell’approdo in nerazzurro di Olivier Giroud

Eriksen, Young e Giroud sono i tre colpi – il primo un super colpo – in arrivo all’Inter dalla Premier League per un totale investimento da parte di Suning di circa 150 milioni di euro tra cartellini, ingaggi al lordo e commissioni. In attesa di un accordo definitivo col Tottenham per il trequartista danese, i nerazzurri aspettano questa mattina il laterale inglese preso dal Manchester United per le rituali visite mediche. Visite che invece il francese potrebbe compiere tra domani e domenica oppure all’inizio della prossima settimana. Ormai l’intesa col Chelsea è un passo, mentre quella con lo stesso transalpino è già stata trovata sulla base di un contratto da circa 5-6 milioni fino al giugno 2022.

LEGGI ANCHE ->>> Calciomercato Inter | ‘Pupillo’ di Conte alternativa a Spinazzola

Calciomercato Inter, Giroud allontana Esposito da Milano

Secondo ‘Sky Sport’ l’approdo di Giroud alla corte di Antonio Conte, che fin da principio lo ha richiesto per ricoprire il ruolo di vice Lukaku, potrebbe spingere Sebastiano Esposito lontano da Milano. Il classe 2002, molto stimato dallo stesso tecnico interista, partirebbe ovviamente con la semplice formula del prestito. Ora in pole ci sarebbe la Spal, il primo club di Serie A a farsi avanti concretamente per ottenere le sue prestazioni. La possibile partenza del 17enne fa parecchio discutere, una parte dei tifosi interisti è contraria.

LEGGI ANCHE ->>> Calciomercato Inter, Vecino in uscita | Spunta un altro club italiano

Inter, Esposito il predestinato: i ‘primati’ raggiunti col Genoa

Col Genoa, alla prima da titolare in Serie A, Esposito è subito andato a segno su calcio di rigore concessogli generosamente da Lukaku. Con la rete siglata al ‘Grifone’ è diventato il secondo marcatore più giovane di sempre con la maglia nerazzurra sempre in A, dietro solo a un certo Mario Corso. Inoltre ora è il più giovane titolare dell’Inter ad aver giocato in una gara del campionato italiano nel XXI secolo.

POTREBBERO INTERESSARTI ANCHE:

Calciomercato Inter, super colpo Eriksen | “Tottenham sta per dire sì!”

Calciomercato Inter | Nuovo assalto a Lautaro: soldi e contropartita