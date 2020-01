Calciomercato Inter | Obiettivo scudetto: Suning investe 150 milioni!

Eriksen, Giroud e Young: l’Inter cala il tris di classe ed esperienza in questo calciomercato di gennaio perché punta a spodestare la Juventus dal trono

L’Inter sta lanciando un messaggio chiaro in questo calciomercato di gennaio: l’obiettivo è vincere già quest’anno lo Scudetto, spodestare dal trono la Juventus. Per provare a battere i bianconeri Suning ha dato l’ok a un maxi investimento che si avvicina, raggiunge o forse supera i 150 milioni di euro tra cartellini, ingaggi al lordo e commissioni. Una cifra che spariglia il tavolo e che toglie molti se non tutti gli ‘alibi’ ad Antonio Conte. CLICCA QUI per le altre news sull’Inter.

Calciomercato Inter, Eriksen e non solo: triplo colpo in Premier!

I colpi scudetto Marotta li piazza in Premier League. Il più importante, anzi straordinario è sicuramente Christian Eriksen. Ieri l’Ad è stato a cena con l’agente del danese, Martin Schoots, a conferma che l’operazione è giunta davvero alle battute finali. Con il classe ’92 c’è un accordo sulla base di un contratto di quattro anni e mezzo da circa 10 milioni di euro a stagione, 8 netti più 2 di bonus. L’intesa col Tottenham è in arrivo, probabilmente sui 15-18 milioni. Gli altri due giocatori in arrivo dall’Inghilterra sono esperti e abituati a lottare per vincere, Olivier Giroud e Ashley Young. Per l’attaccante del Chelsea, fin da principio il prescelto da Conte per il ruolo di vice Lukaku, il club nerazzurro spenderà sui 5-6 milioni garantendogli uno stipendio di circa 6 fino al giugno 2022. Nel weekend potrebbe sbarcare a Milano per le visite mediche. Previsto sicuramente per stamattina, invece, l’approdo del laterale inglese che firmerà fino al 2021 con stipendio da 3 milioni fino a giugno e poi da 6 nella prossima stagione. Al Manchester United 1,3-1,5 milioni più, manco a dirlo, bonus che scatterà in caso di scudetto.

