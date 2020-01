Inter, salta Politano-Spinazzola | Accelerata per un altro esterno

Le ultime di calciomercato Inter si focalizzano sul mancato scambio Politano-Spinazzola con la Roma. Ora è corsa a tre per l’esterno di ritorno in nerazzurro

E’ saltato, al momento definitivamente lo scambio Politano-Spinazzola tra il club nerazzurro e la Roma. Alla fine le due società non sono riuscite a trovare l’accordo sul numero di presenze e anche i minuti totali che avrebbero fatto scattare l’obbligo di riscatto e così l’operazione è tramontata. Il terzino è già tornato nella Capitale, mentre fra poco o al massimo in serata riatterrerà a Milano l’esterno, che rumors capitolini sostengono abbia pianto prima di lasciare la sua abitazione romana. CLICCA QUI per le altre news sull’Inter.

Calciomercato Inter, ora è corsa a tre per Politano

Ora l’Inter dovrà comunque trovare un’altra sistemazione a Politano visto che è praticamente impossibile una sua permanenza agli ordini di Conte. Possibile corsa a tre per il classe ’93, tra Fiorentina, Napoli e Milan. Chissà che coi rossoneri Marotta possa tornare a discutere di uno scambio con Kessie…

Calciomercato Inter, sprint per Moses

Per quanto riguarda l’esterno, invece, il piano B è davvero Victor Moses che Conte ha allenato già al Chelsea. Secondo ‘Sky Sport’ i ‘Blues’ hanno inizialmente chiesto 10 milioni mentre adesso sarebbero aperto a una cessione a titolo temporaneo con magari annesso diritto di riscatto. Il Fenerbahce, dove da accordi il nigeriano (attualmente infortunato) è in prestito con scadenza giugno 2020, ha già detto sì alla sua partenza.

