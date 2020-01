Calciomercato Inter | ‘Pupillo’ di Conte alternativa a Spinazzola

Le ultime di calciomercato Inter si concentrano sul possibile arrivo di Spinazzola e sull’alternativa molto gradita a Conte nel caso dovesse saltare lo scambio con la Roma

Inter e Roma non hanno ancora chiuso del tutto per lo scambio tra Matteo Politano e Leonardo Spinazzola. Ieri sera sembrava che tutto fosse stato definito, dopo che l’affare era stato a un passo dal saltare a causa del rifiuto dei giallorossi a concedere il via libera ai nerazzurri per l’esecuzione di aggiuntivi test atletici volti ad appurare con esattezza le condizioni fisiche del terzino, sulla base di un prestito con obbligo di riscatto condizionato a un certo numero di presenze, almeno 15-16 oltre che di minuti disputati come voluto da Marotta.

Calciomercato Inter, Marotta si cautela: pronta l’alternativa a Spinazzola

L’operazione Spinazzola-Politano dovrebbe andare in porto, ma non sono esclusi nuovi colpi di scena anche perché Marotta e Petrachi devono ancora trovare una quadra definitiva. Per questo motivo l’Inter ha deciso di ‘cautelarsi’ individuando e forse bloccando quella che sarebbe l’alternativa al laterale ex Juventus. Il nome, come riporta ‘Sky Sport’, è quello di Victor Moses, nigeriano in forza al Fenerbahce ma di proprietà del Chelsea. CLICCA QUI per le altre news sull’Inter.

Calciomercato Inter, Moses ‘pallino’ di Conte ma c’è un problema

Il 29enne è un ‘pallino’ di Antonio Conte e fu uno degli elementi più importanti del suo primo anno Chelsea, nella stagione in cui stravinse la Premier League. Va detto, però, che adesso il 29enne di Kaduna non potrebbe scendere in campo dato che è ancora ai box per a quanto pare uno strappo del muscolo femorale.

