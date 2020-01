Fonseca conferma: ”Volevo Politano, non so cosa sia successo”

INTER ROMA SPINAZZOLA POLITANO – Paulo Fonseca non si nasconde e lo dichiara anche in conferenza stampa: il tecnico voleva Politano per sostituire Zaniolo. “Sono preoccupato perché in questo momento non abbiamo alternative sugli esterni d’attacco. Gli infortuni ci hanno costretto a fare il possibile per ovviare alle assenze ma stiamo lavoriamo per trovare un giocatore offensivo, magari un esterno che ci possa permettere di avere più soluzioni. Avevo chiesto Politano, non conosco i dettagli di ciò che è successo ma mi fido delle scelte della società” ha concluso.

