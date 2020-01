Regina Baresi: “Chi ha passione non perde mai. Vittoria importante”

Inter Woman, la capitana Regina Baresi ha voluto esprimere tutta la sua felicità per la bella vittoria in trasferta contro l’Hellas Verona per 3-0 valida per la 12esima giornata di campionato

INTER WOMAN BARESI TWITTER/ La squadra femminile dell‘Inter, ha vinto oggi in trasferta contro l’Hellas Verona per 3-0, portandosi ora al sesto posto nella classifica del campionato di serie A. Una posizione più tranquilla in una competizione che, come si temeva, è molto più competitiva rispetto a quella disputata e stravinta nella scorsa stagione in serie B, che forse aveva fatto immaginare una stagione più da protagoniste anche quest’anno, per le ragazze del nuovo allenatore Attilio Sorbi.

Al termine del vittorioso incontro, la capitana della squadra meneghina e figlia dell’ex giocatore Giuseppe Baresi, Regina, ha espresso la sua felicità sul suo sito twitter. Questo il suo messaggio: “Chi ha passione non perde mai.

Una vittoria importante, aspettata e fortemente voluta dopo tanto lavoro e una grande prestazione di squadra. Insieme si può! @Inter_Women pic.twitter.com/0biGkyyBz7