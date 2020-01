Calciomercato Inter, assalto a Bastoni | Offerto scambio con l’ex

Inter, il giovane difensore Alessandro Bastoni dopo l’ottimo inizio di stagione è monitorato attentamente dalle big europee. Il City ha offerto uno scambio con Joao Cancelo

INTER BASTONI AGGIORNAMENTO/ Il difensore dell’Inter Alessandro Bastoni nella sfida con il Lecce, è stato croce e delizia. Subentrato a metà ripresa al posto di Godin, è stato prima autore del gol del vantaggio nerazzurro con un bel colpo di testa, ma poi si è fatto beffare da Mancosu, che lo anticipato nell’occasione del pari della squadra pugliese.

In ogni caso da riserva in caso di emergenza o per far rifiatare uno dei titolari, il giovane calciatore è stato spesso scelto nell’undici di partenza da parte di Antonio Conte e naturalmente molte big, soprattutto europee, lo stanno monitorando molto attentamente. Come ha spiegato la Gazzetta dello Sport nell’edizione odierna, Barcellona e soprattutto Manchester City, sono pronte a fare un’offerta molto esplicita per prendere il giovane difensore. CLICCA QUI per le altre news sull’Inter.

LEGGI ANCHE ->>> Marotta: “Eriksen? Regole rispettate”. Poi tuona su Politano-Spinazzola!

LEGGI ANCHE ->>> Inter, obiettivo scudetto | Suning investe 150 milioni!

La squadra inglese aveva già proposto uno scambio con l’ex Joao Cancelo, ma il tentativo è stato subito rispedito al mittente da Beppe Marotta e Piero Ausilio. I due dirigenti del club meneghino se ne guardano bene di lasciar partire un futuro prospetto per la difesa e, visto l’ottimo rendimento, è probabile che a breve blinderanno ulteriormente il giovane calciatore con un nuovo contratto, onde evitare pericolosi attacchi da parte delle suddette, come già sta avvenendo per Lautaro Martinez.