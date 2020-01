Calciomercato Inter, Vidal non è tramontato | Le ultime

Inter, dopo le parole del nuovo allenatore del Barcellona Setien che ha definito Vidal giocatore disordinato, si aprono nuovi spiragli sulla possibilità di portarlo a Milano

INTER VIDAL AGGIORNAMENTO/ Il ‘Corriere dello Sport’ nell’edizione odierna, ha voluto monitorare la situazione del calciomercato della squadra nerazzurra, con un occhio di riguardo sulle possibilità che possa riuscire a portare a Milano Arturo Vidal. Il nuovo tecnico della squadra spagnola, che ha sostituito l’esonerato Valverde, Quique Setien, dopo aver detto che considera, sue testuali parole, il giocatore cileno tatticamente disordinato, oltre ad aver infastidito sia il suo entourage che naturalmente il giocatore, ha aperto un nuovo spiraglio sulla possibilità che il centrocampista possa lasciare il club, con la possibilità che l’operazione si potrebbe definire negli ultimi giorni di mercato. CLICCA QUI per le altre news sull’Inter.

I dirigenti Piero Ausilio e Giuseppe Marotta, saranno maggiormente impegnati in questi ultimi giorni di mercato sia per riuscire sia a portare ad Antonio Conte i rinforzi che l’allenatore chiede, sia per trovare una nuova sistemazione ai calciatori che, dopo questa prima parte di stagione, o non hanno pienamente convinto, o non rientrano nel progetto.