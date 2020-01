Lecce-Inter 1-1, De Vrij: “C’è tanta delusione per i punti persi”

Lecce-Inter, il difensore Stefan De Vrij ha voluto analizzare la sfida di campionato con la squadra di Liverani e si è detto rammaricato per i due punti persi

LECCE-INTER DE VRIJ DICHIARAZIONI/ Dopo l’inaspettato pareggio dell’Inter a Lecce, il secondo consecutivo in campionato dopo quello casalingo con l’Atalanta, il difensore Stefan De Vrij ha voluto dare un parere sulla gara appena disputata ai microfoni di InterTV. Queste le sue dichiarazioni: “Ovviamente c’è tanta delusione per i punti persi, purtroppo non siamo riusciti a vincere. Loro si sono difesi bene, poi non siamo riusciti a tenere il vantaggio”. CLICCA QUI per le altre news sull’Inter.

LEGGI ANCHE ->>> Marotta: “Eriksen? Regole rispettate”. Poi tuona su Politano-Spinazzola!

LEGGI ANCHE ->>> Inter, obiettivo scudetto | Suning investe 150 milioni!

Poi ha aggiunto: “Il Lecce ha cambiato il modulo, schierandosi tutti dietro sperando nelle ripartenze. Abbiamo crossato tantissimo, ma non siamo riusciti a essere sempre pericolosi. Abbiamo giocato quasi esclusivamente nella loro metà campo, e per noi difensori diventa basilare marcare in modo preventivo per non far ripartire l’avversario. Ci sono sfuggiti solo due volte: una all’inizio e poi sul gol. Forse avremmo dovuto alzare il ritmo per creare più confusione agli avversari“.