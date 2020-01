Le ultime news Inter si concentrano su Marcelo Brozovic e il suo infortunio che tiene in apprensione tutto l’ambiente nerazzurro a cominciare da Antonio Conte

Piove sul bagnato in casa Inter. Oltre al deludente pareggio contro il Lecce, che in serata ha permesso alla Juventus vittoriosa sul Parma di allungare a + 4 in vetta alla classifica, i nerazzurri sono costretti a registrare l’infortunio di uno dei giocatori più importanti della squadra: Marcelo Brozovic. Migliore in campo al ‘Via del Mare’, ieri il croato è stato obbligato ad abbandonare il match a dieci dal termine dopo un duro scontro con Deiola.

Inter, allarme Brozovic: oggi gli esami

Brozovic ha lasciato il terreno di gioco – al suo posto è entrato Borja Valero – a causa di una distorsione alla caviglia sinistra, gonfiatasi immediatamente tanto che poi è uscito dallo stadio con le stampelle come riportato stamane da ‘Tuttosport’. Oggi effettuerà esami specifici per sapere con certezza l’entità dell’infortunio, ovviamente l’Inter e Conte incroceranno le dita nella speranza che non ci sia un interessamente dei legamenti. Sicura la sua assenza, oltre a quella di Candreva squalificato, nella gara di domenica prossima contro il Cagliari. CLICCA QUI per le altre news sull’Inter.

