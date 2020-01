Le ultime di calciomercato Inter si concentrano sul futuro dell’esterno austriaco Valentino Lazaro che sicuramente non sarà a tinte nerazzurre

Valentino Lazaro sta per lasciare l’Inter. Il futuro dell’esterno austriaco potrebbe però non essere in Premier, al Newcastle che da giorni viene dato in pole. Nelle scorse ore, infatti, il Lipsia ha compiuto passi importanti per il classe ’96 come dimostra l’incontro col suo agente Max Hagmayr. Pagato circa 23 milioni di euro solo l’estate scorsa ma impiegato pochissimo da Conte, i nerazzurri sono disposti a cederlo anche in prestito con diritto di riscatto. L’ipotesi di un suo passaggio in Bundesliga, nella squadra attualmente prima in classifica con due punti di vantaggio sul Bayern, è piuttosto concreta.

LEGGI ANCHE ->>> Calciomercato Inter, Politano alla Roma entro 48 ore

LEGGI ANCHE ->>> Calciomercato Inter, colpo Eriksen | E Mourinho si vendica!