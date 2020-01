Calciomercato Inter, Politano alla Roma entro 48 ore | Le ultime

Matteo Politano viaggia spedito in direzione Roma. L’esterno vuole solo i giallorossi e presto sarà accontentato. Ecco tutti i dettagli

Politano alla Roma entro 48 ore. Secondo le indiscrezioni di ‘Calciomercato.it’, l’esterno verrà presto accontentato: vuole solo i giallorossi e i giallorossi avrà nonostante sia definitivamente saltato – con annesse polemiche – lo scambio con Spinazzola. I due club cercano un accordo sulla base di un prestito con obbligo di riscatto dilazionato, con il pagamento a partire da giugno 2021. CLICCA QUI per le altre news sull’Inter.

Calciomercato Inter, Politano-Spinazzola: Ausilio ‘risponde’ a Petrachi

A proposito dello scambio saltato Politano-Spinazzola, ieri sera il Ds nerazzurro Piero Ausilio ha ‘replicato’ a muso duro al collega giallorosso Petrachi che in merito al fallimento dell’operazione aveva parlato di cortocircuito nella società nerazzurra tra lo stesso Ausilio e Beppe Marotta: “Premesso che sono le ultime parole della società su questo argomento, probabilmente Petrachi parla di cortocircuito perché è una situazione che ha vissuto spesso a Roma, soprattutto quando si parla di interviste e conferenze stampa. Sarà lui probabilmente la persona più adatta a spiegarcelo. Per tranquillizzarlo dico che noi all’Inter siamo tutti allineati, quando inizia una contrattazione è perché tutte le componenti sono d’accordo sia dal punto di vista tecnico che finanziario. Se questo è un pensiero che Petrachi non ha è un problema suo. Tra colleghi ci deve essere rispetto, educazione e professionalità. Si guarda a casa propria, io parlo dell’Inter, mai della Roma o dei problemi che può avere. Vorrei che nessuno parlasse delle dinamiche del nostro club. Ripeto, tutte le situazione sono gestite in armonia. Se Ausilio parla è perchè Marotta né è a conoscenza”.

Calciomercato Inter, Politano sblocca Giroud: i dettagli

La cessione di Politano alla Roma sblocca l’arrivo di Giroud dal Chelsea. L’affare coi ‘Blues’ dovrebbe andare in porto intorno ai 5-6 milioni di euro, con il francese che firmerebbe un contratto da circa 4-5 milioni fino al giugno 2022.

