Calciomercato Inter, colpo Eriksen | E Mourinho si vendica!

José Mourinho potrebbe vendicarsi dell’Inter per il colpo Eriksen provando a soffiargli uno dei giocatori più importanti attraverso il pagamento della clausola

Eriksen resta a un passo dai nerazzurri. Attraverso il suo agente e l’intermediario di fiducia, il club targato Suning vuol provare a chiudere una volta per tutte l’operazione entro questa settimana. Per questo motivo è possibile che alla fine decida di ‘accontentare’ il Tottenham con una proposta da 20 milioni di euro complessivi – come da richiesta iniziale degli ‘Spurs’ – comprensiva ovviamente di alcuni bonus più o meno facilmente raggiungibili. CLICCA QUI per le altre news sull’Inter.

LEGGI ANCHE ->>> Inter, Moses a Milano | I dettagli dell’affare e l’ultimo ostacolo

Calciomercato Inter, colpo Eriksen: possibile ‘vendetta’ di Mourinho

L’operazione Inter-Eriksen, in particolare le assai velate ‘conferme’ di Conte nonché il recentissimo blitz milanese dell’agente del danese Martin Schoots con tanto di immagini che lo ritraggono assieme all’Ad Marotta, non è stata mandata giù da José Mourinho. Ciò non esclude che nel prossimo calciomercato estivo il tecnico portoghese possa provare a ‘vendicarsi’ del suo ex club, da cui si è ‘distaccato’ dichiarando “questa di oggi non è la mia Inter”, provando a mettere le mani su uno dei titolarissimi della squadra nerazzurra.

LEGGI ANCHE ->>> Calciomercato Inter | Eriksen apre all’addio di un titolare

Calciomercato Inter, assalto di Mourinho a Brozovic

Il nome è quello di Marcelo Brozovic, giocatore che darebbe ordine e geometrie al Tottenham di Mourinho e che è acquistabile anche senza andare a trattare coi dirigenti interisti visto che nel contratto del croato (oggi le visite alla caviglia, si teme un lungo stop) in scadenza nel giugno 2022 è presente una clausola da 65 milioni di euro, cifra decisamente alla portata della società di Levy.

POTREBBERO INTERESSARTI ANCHE:

Icardi al Psg, Leonardo annuncia: ”Abbiamo un accordo”

Marotta: “Eriksen? Regole rispettate”. Poi tuona su Politano-Spinazzola!