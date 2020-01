Giroud: dall’Inghilterra spunta un’alternativa al francese

Inter, l’attaccante Olivier Giroud resta sempre al primo posto nei taccuini di Marotta e Ausilio ma dall’Inghilterra spunta il nome nuovo dell’attaccante dei Rangers Glasgow come alternativa al francese

INTER GIROUD SPUNTA ALTERNATIVA/ In attesa di chiudere per Eriksen e dopo aver risolto il problema degli esterni, con gli arrivi di Ashley Young e Victor Moses, resta sempre da definire chi sarà il vice Romelu Lukaku. L’attaccante del Chelsea Olivier Giroud, resta sempre il primo nome preferito da Antonio Conte sul taccuino di Beppe Marotta e Piero Ausilio, ma l’infortunio di Suarez al Barcellona lo ha fatto inserire anche in quelli dei dirigenti della squadra spagnola, che stanno cercando un possibile sostituto. Intanto dall’Inghilterra, hanno indicato anche un nome nuovo accostato al club milanese, sempre per il reparto offensivo.

Il ‘Daily Star’ ha informato, che ci sarebbe un interessamento da parte del club di Suning per l’attaccante dei Rangers Glasgow Alfredo Morelos. Secondo il tabloid inglese, il calciatore colombiano avrebbe avuto il beneplacito anche dell’allenatore Antonio Conte, che lo considererebbe un rinforzo adatto per migliorare il reparto offensivo e non solo una riserva. In questa metà stagione con la squadra scozzese, il calciatore ha un rendimento molto interessante: 18 presenze con 12 gol e un assist in campionato, la bellezza di 14 presenze e 14 reti in Europa League e 3 presenze e 2 gol in coppa di Scozia.