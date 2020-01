Visite mediche approfondite per Moses: si teme nuovo caso Spinazzola

INTER VISITE MEDICHE MOSES – L’Inter teme un nuovo caso Spinazzola e stringe per avere il nuovo esterno dall’Inghilterra dopo l’arrivo di Young. Conte ha chiesto specificamente Victor Moses dal Chelsea, in uscita dal Fenerbahce, col quale ha disputato solo 7 partite in stagione a causa dei ripetuti infortuni in stagione. Per questo la società sta svolgendo accurate visite mediche per evitare un nuovo caso che ha coinvolto negativamente l’esterno della Roma. Anche l’entourage del giocatore nigeriano è vicino al giocatore, tant’è che è stata segnalata la loro presenza nella sede dell’Inter in questi ultimi minuti. La fumata bianca potrebbe arrivare in serata.

