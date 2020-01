Inter, Brozovic torna prestissimo | Le ultime sul croato

Le ultime news Inter si focalizzano su Marcelo Brozovic e la data del suo possibile ritorno in campo dopo l’infortunio alla caviglia

Antonio Conte ha senz'altro tirato un sospiro di sollievo. Col Lecce il centrocampista croato ha rimediato solo una distorsione alla caviglia, come riportato ieri dal comunicato ufficiale dell'Inter: "Nella mattinata di oggi Marcelo Brozovic è stato sottoposto, presso l'Istituto Humanitas di Rozzano, a risonanza magnetica dopo un trauma subito al termine della gara contro il Lecce. Gli accertamenti hanno evidenziato una distorsione della caviglia sinistra. Il giocatore sarà valutato giorno dopo giorno". Scongiurato, quindi, il lungo stop. Secondo 'La Gazzetta dello Sport' il classe '92 potrebbe rientrare già per la sfida di domenica contro il Cagliari.

