Le ultime di calciomercato Inter si focalizzano ancora una volta sul futuro di Matteo Politano che potrebbe essere al Napoli targato Gattuso

Svolta inattesa per Politano. Secondo ‘Sky Sport’ il club targato Suning ha raggiunto un accordo col Napoli per la cessione dell’esterno ai margini del progetto di Conte. Accordo sulla base di un prestito con obbligo di riscatto o direttamente a titolo definitivo per una cifra che si aggira sui 25 milioni di euro. CLICCA QUI per le altre news sull’Inter. Nella giornata di oggi la società di De Laurentiis cercherà un’intesa con l’esterno, che fino a ieri voleva solo la Roma. Da vedere se proprio i giallorossi tenteranno o meno un rilancio.

Calciomercato Inter, cessione Politano avvicina Giroud: le ultime

La partenza di Politano darebbe un’accelarata, definitiva, allo sbarco in nerazzurro di Olivier Giroud. Il francese in uscita dal Chelsea è stato scelto per il ruolo di vice Lukaku, con lui c’è un’intesa di massima sulla base di un contratto fino al giugno 2022 da circa 4-5 milioni di euro. Coi ‘Blues’ l’operazione è al rush finale per una cifra intorno ai 6 milioni.

