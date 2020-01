Eriksen scende in campo per l’Inter | Rilancio decisivo di Marotta

Le ultime di calciomercato Inter si focalizzano sull’arrivo in nerazzurro di Christian Eriksen con le cifre dell’affare tra il club di Suning e il Tottenham

Eriksen vuole l’Inter a tutti i costi tanto che per dare un’accelerata all’operazione è sceso in campo personalmente chiedendo al patron del Tottenham, l’osso duro Levy, di scendere a patti coi nerazzurri e trovare finalmente un’intesa definitiva per la cessione del suo cartellino. Lo riporta ‘Sky Sport’. Secondo ‘La Gazzetta dello Sport’, invece, Beppe Marotta sta progettando il rilancio decisivo per complessivi 18 milioni di euro bonus compresi, una proposta che sarebbe inferiore di appena due milioni rispetto alla richiesta degli ‘Spurs’ che è appunto di 20 milioni. CLICCA QUI per le altre news sull’Inter.

Calciomercato Inter, Eriksen entro questa settimana: accordo ‘blindato’ col danese

L’Inter vuole chiudere l’affare Eriksen entro questa settimana, sfruttando appunto la volontà del danese – in scadenza a giugno – di approdare in Serie A. Col classe ’92 di Middlefart l’accordo è ‘blindato’ sulla base di un contratto pluriennale da circa 10 milioni di euro a stagione, nello specifico 8 più 2 di bonus.

Calciomercato Inter, colpo Eriksen: Mourinho si mette di traverso

“Non ci sono novità. Domani sera (stasera, ndr) giocherà”. Così ieri Mourinho alla vigilia della sfida col Norwich. Il portoghese si mette ancora di traverso all’ex Inter annunciando che manderà regolarmente in campo Eriksen nel match di Fa Cup. Si tratta comunque solo di schermaglie mediatiche, l’operazione si farà.

