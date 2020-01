Non solo Parma: anche la Spal vuole il baby Esposito

INTER ESPOSITO – Conte blocca Esposito ma il baby bomber potrebbe comunque cambiare casacca entro il 31 gennaio: stando alle ultime, infatti, l’attaccante è conteso da Parma e Spal che hanno chiesto il giocatore all‘Inter negli ultimi giorni. Marotta ha confermato il no, almeno in attesa di capire se arriverà Giroud o Llorente nell’ambito dell’operazione Politano.

