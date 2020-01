Calciomercato Inter | Kurzawa in Serie A: destinazione clamorosa

Le ultime di calciomercato Inter si concentrano su Kurzawa e il suo imminente approdo alla Juventus nell’ambito di uno scambio

Layvin Kurzawa sta per sbarcare in Serie A. Non però all’Inter, a cui è stato spesso accostato recentissimamente, ma alla Juventus. Secondo ‘L’Equipe’, infatti, è ai dettagli lo scambio Kurzawa-De Sciglio tra i bianconeri e il Paris Saint-Germain. Il laterale francese, in scadenza a giugno col club transalpino, dovrebbe arrivare presto in Italia per le rituali visite mediche e la successiva firma sul contratto con la ‘Vecchia Signora’.

