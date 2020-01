Le ultime news Inter si concentrano sulla sfida contro il Cagliari del 21esimo turno di Serie A. Dai precedenti tra Maran e Conte alla guida tv.

L’Inter e il Cagliari si affrontano nel lunch match della ventunesima giornata di campionato. Si tratta del 40esimo confronto tra i due club allo stadio ‘Meazza’, con il bilancio che vede i meneghini nettamente avanti finora: 23 vittorie (l’ultima 2-0 la passata, ndr) a fronte di 9 pareggi e 7 successi sardi, che espugnarono San Siro l’ultima volta nel 2016. Per quanto riguarda gli allenatori, Conte – che ha vinto sette volte e perso una contro i rossoblu in dieci incontri – ha un bilancio di 7 vittorie, 2 pareggi e una sconfitta con Maran, che a sua volta ha uno score di 2 successi e 12 ko in 16 sfide da avversario dei milanesi. CLICCA QUI per le altre news sull’Inter.

Nell’ultimo lustro Inter e Cagliari hanno concluso diverse trattative di mercato. Da Longo e Crisetig fino a Miangue: molti giovani nerazzurri hanno cercato fortuna in rossoblu. Ma l’affare più grande è andato in scena la scorsa estate: Nicolò Barella è sbarcato a Milano in prestito per 12 milioni di euro con obbligo di riscatto a 25 milioni più ulteriori 8 di bonus legati a presenze e trofei. Percorso inverso, in prestito secco, ha fatto invece Radja Nainggolan. Peraltro il belga potrebbe anche restare in Sardegna in uno scambio con Naindez, ma se ne riparlerà al termine della stagione.

