Nuovo nome per l’attacco: piace il bomber Slimani

INTER SLIMANI – Arrivati Moses e Young, in attesa di Eriksen e Giroud, circolano delle alternative per rinforzare l’Inter. Soprattutto l’attacco preoccupa Conte: il francese potrebbe non arrivare, Llorente sarebbe un’alternativa nel caso in cui si concretizzasse lo scambio con Politano ma emerge anche un nuovo nome, ossia quell’Islam Slimani del Monaco che ‘Le10sport’ lo indica tra i partenti. Su di lui ci sarebbero Aston Villa, Manchester United e Tottenham.

