Inter-Cagliari 1-1 | Conte su tutte le furie: decisione a sorpresa!

Antonio Conte infuriato con Manganiello, arbitro del match Inter-Cagliari terminato col risultato di 1-1. Il tecnico ha lasciato lo stadio scuro in volto

Furia Conte dopo il pareggio casalingo con il Cagliari, il quinto nelle ultime sette giornate che stasera potrebbe consentire alla Juventus di allungare a +6 in vetta alla classifica. Il tecnico dell’Inter arrabbiato soprattutto con la gestione finale della gara da parte dell’arbitro Manganiello, che ricordiamo ha espulso Lautaro a pochi secondi dal termine per via delle furiose proteste dello stesso argentino a causa di un fallo non sanzionato. CLICCA QUI per le altre news sull’Inter. Conte ha lasciato lo stadio scuro in volto e a testa bassa non rilasciando nessuna dichiarazione – non parleranno nemmeno i giocatori, eccetto capitan Handanovic – ai vari media presenti in mixed zone e in sala stampa.

