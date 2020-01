Inter-Cagliari 1-1 | Nainggolan beffa i nerazzurri. La Juve può andare a +6

Cronaca, tabellino, pagelle con top e flop del match Inter-Cagliari valevole per la ventunesima giornata del campionato di Serie A

L’Inter non sa più vincere. Col Cagliari al Meazza terzo pareggio di fila, quinto nelle ultime sette per la squadra di Conte. Adesso la Juventus può ulteriormente allungare a +6 in vetta in caso di successo stasera contro il Napoli riducendo di molto le chance scudetto dei nerazzurri. Primo tempo durissimo per un’Inter che viaggia come a Lecce a ritmo lento contro un Cagliari brillante e aggressivo che Maran schiera a specchio provando a bloccare le fonti di gioco interiste. Al quarto d’ora si ferma Skriniar, entra Godin bravo subito a lanciare Lautaro in profondità: sul tiro dell’argentino arriva la risposta alla Garella di Cragno. Intorno alla mezz’ora è proprio l’ex Racing a sbloccare l’incontro: cross dalla destra a tagliare di Young, il numero 10 si smarca e di testa realizza il vantaggio. I sardi protestano per una sua spinta ai danni di Walukiewicz, ma il silent check del Var conferma la decisione di Manganiello di convalidare la rete. CLICCA QUI per le altre news sull’Inter che nel recupero rischia di subire il pari: sul colpo di testa di Faragò compie un grande intervento Handanovic. Nel secondo tempo le squadre si allungano, l’Inter è più cattiva e ha maggiori spazi ma è sprecona soprattutto con Sensi. Il raddoppio non arriva e così il Cagliari resta in partita trovando a poco più di dieci dalla conclusione il gol del pareggio. Punisce l’ex Nainggolan con un tiro deviato da Bastoni che prima va sul palo e poi in porta. Cinque minuti dopo Lukaku protagonista di un’azione superba che però conclude calciando a lato. Conte si gioca la carta Sanchez, ma il cileno non cambia le sorti di una gara che finisce nel peggiore dei modi, ovvero con l’espulsione diretta di Lautaro per proteste. L’argentino lascia il campo allontanando il pallone e adesso rischia una squalifica di due giornate che gli farebbe saltare il derby.

Pagelle e tabellino Inter-Cagliari

TOP

Young – Esordio strapositivo dell’inglese. Confeziona l’assist per l’1-0 di Lautaro disputando, nel complesso, un’ottima gara.

Lukaku – Nel secondo tempo si prende la squadra sulle spalle. Giocatore indispensabile, avrebbe meritato il gol.

FLOP

Sensi – Si vede che è ancora molto indietro sul piano fisico. Nella ripresa cresce la sua prestazione ma al contempo sciupa un paio d’occasioni per il raddoppio.

Barella – Confusionario, corre troppo e male lasciando spesso Borja Valero senza sostegno in mediana.

INTER-CAGLIARI 1-1

28′ Lautaro, 77′ Nainggolan

INTER (3-5-2): Handanovic; Skriniar (16′ Godin), De Vrij, Bastoni; Young, Barella, Borja Valero, Sensi (81′ Sanchez), Biraghi (84′ Dimarco); Lukaku, Lautaro Martinez. All.: Conte

CAGLIARI (3-5-2): Cragno; Faragò, Walukiewicz, Klavan; Nandez, Ionita, Oliva (73′ Castro), Nainggolan (86′ Cigarini), Pellegrini (76′ Mattiello); Joao Pedro, Simeone. All.: Maran

ARBITRO: Manganiello di Pinerolo

NOTE – Ammoniti: Maran, Lukaku, Barella, de Vrij. Espulsi: Lautaro

