Inter-Cagliari 1-1 | No comment di Marotta al termine della partita

Interr-Cagliari 1-1, il dirigente Beppe Marotta al termine della partita ha lasciato lo stadio e si trincerato dietro ad un ‘No comment’ di fronte alle domande dei giornalisti

INTER-CAGLIARI 1-1 MAROTTA/ Il pareggio casalingo dell‘Inter contro il Cagliari, valido per la seconda giornata di ritorno del campionato di serie A, ha lasciato l’amaro in bocca non solo ad allenatore e squadra meneghina, ma anche a tutta la dirigenza. I soli che si sono presentati alle interviste di rito, sono stati capitan Handanovic e il collaboratore del tecnico Antonio Conte Cristian Stellini. CLICCA QUI per le altre news sull’Inter.

LEGGI ANCHE ->>> Calciomercato Inter | Eriksen in arrivo: Marotta allo scoperto!

Gli stessi dirigenti nerazzurri non hanno rilasciato dichiarazioni, l’amministratore delegato Beppe Marotta al termine dell’incontro ha lasciato lo stadio insieme all’altro dirigente nerazzurro Antonello e ai microfoni dei giornalisti si è limitato ad un semplice ‘No comment’, sia per quanto riguarda le dichiarazioni di ieri di Conte sul mercato, sia sull’ormai prossimo arrivo di Eriksen atteso domani mattina a Milano.