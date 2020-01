Calciomercato Inter | Radu lascia il Genoa ma resta in Serie A

Le ultime di calciomercato Inter si concentrano su Ionut Radu che dice addio al Genoa per un altro club del massimo campionato italiano

E’ finita, in malo modo, un’avventura e ne sta cominciando un’altra sempre in Serie A. Parliamo di Ionut Radu, il cui addio al Genoa – che da inizio gennaio lo aveva rimpiazzato con Perin scatenando la furia dei suoi agenti – è ormai certo. Secondo ‘Sky Sport’ il giovane portiere resterà comunque in Italia. CLICCA QUI per le altre news sull’Inter che come noto è ancora la proprietaria del cartellino del 22enne rumeno.

Calciomercato Inter, Radu al Parma: dai ducali può arrivare il post Vecino

Tramontata la pista Nizza, Radu è a un passo dal Parma: i gialloblù hanno scelto lui per sostituire l’infortunato Sepe e l’operazione tra i due club, come noto in eccellenti rapporti, dovrebbe andare in porto con la formula del prestito. Non è escluso che negli ultimissimi giorni se non ore di questo calciomercato invernale i ducali possano ricambiare il ‘favore’ cedendo ai nerazzurri con la medesima formula il cartellino di Kucka, a quanto pare un possibile candidato per il post Vecino.

