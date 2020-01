Eriksen: “E’ bellissimo essere qui. Sono felice, che accoglienza!”

Inter, Eriksen è arrivato a Milano e InterTv ha voluto intervistare il nuovo acquisto in casa nerazzurra. Il calciatore danese è felice ed entusiasta di iniziare questa nuova avventura con la squadra milanese

INTER ERIKSEN INTERVISTA/ L’ex centrocampista del Tottenham e nuovo acquisto dell’Inter Cristian Eriksen è stato intervistato da InterTv. Queste le sue prime dichiarazioni: “Non vedevo l’ora di arrivare, essere qui è bellissimo e sono felice di essere un nuovo giocatore dell’Inter. Sono molto emozionato e non vedo l’ora di farmi conoscere dai tifosi, ho già avuto modo di sentire il loro calore, è stata un’accoglienza fantastica. Mi sento benissimo”. In Inghilterra il calciatore danese in questi 7 anni ha dimostrato tutto il suo valore che lo ha fatto conoscere agli sportivi e i numeri parlano chiaro: 305 presenze nel Tottenham con 69 reti senza contare gli assist. In merito il giocatore dichiara: “Sinceramente non sono uno che tiene tantissimo ai numeri ma so che piacciono alla gente e testimoniano che ho fatto molto bene in Inghilterra. Ora è arrivato il momento di intraprendere una nuova sfida, sono molto felice di poter giocare in Serie A e con una grande società come l’Inter, è un Club fantastico”. CLICCA QUI per le altre news sull’Inter.

Il calciatore è atteso dai suoi nuovi compagni e soprattutto da Antonio Conte del quale il calciatore ha detto: “Ho avuto modo di conoscerlo quando ero al Tottenham e abbiamo affrontato il suo Chelsea, è stata molto dura. L’opportunità di conoscerlo e di imparare come giocano le sue squadre mi entusiasma”.