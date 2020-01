Calciomercato, conferma dell’agente: “E’ vero: piace all’Inter”

Eriksen potrebbe non essere l’ultimo colpo del calciomercato Inter di gennaio. Conte sogna altri colpi e l’agente di un obiettivo esce allo scoperto.

L’acquisto di Christian Eriksen fa dell’Inter la regina indiscussa del calciomercato invernale. Il gruppo Suning ha voluto regalare subito un top player ad Antonio Conte per rinforzare la rosa nella seconda parte della stagione e provare a centrare gli obiettivi. A due giorni e qualche ora dalla chiusura ufficiale delle trattative, tuttavia, non si possono escludere altri colpi di scena. Per le altre news sull’Inter CLICCA QUI. Il tecnico nerazzurro vorrebbe un altro attaccante per far rifiatare Lukaku, ma l’amministratore delegato Marotta sembra aver definitivamente abbandonato le piste che portano a Giroud, che pare ad un passo dal Tottenham, e a Llorente che potrebbe comunque lasciare il Napoli. C’è ancora una pista viva nel reparto mediano, ma tutto dipenderà dalla permanenza di Vecino.

LEGGI ANCHE >>> Inter, dalla Spagna: blitz per Rakitic, può arrivare subito

Calciomercato Inter, le rivelazioni dell’agente di Aranguiz

Sfumato Vidal, a centrocampo il club nerazzurro ha puntato un altro cileno. Stiamo parlando di Charles Aranguiz, seguito dagli scout dell’Inter in Champions come svelato da Interlive.it ad inizio stagione. Il 30enne mediano nativo di Puente Alto va in scadenza di contratto a giugno e potrebbe essere un affare a gennaio. Ma il suo agente fa chiarezza: “E’ una pista molto complicata: non penso che Aranguiz andrà via dal Bayer Leverkusen in questa sessione perché la società lo ritiene un giocatore molto importante – ha detto Andre Cury ai microfoni di ‘La Cuarta’ – Confermo che è vero l’interesse dell’Inter, ma sono certo che per ora non andrà in Italia, poi in estate si vedrà. Internacional Porto Alegre? Non c’è niente di concreto: l’obiettivo è di proseguire la carriera in Europa“.

POTREBBERO INTERESSARTI ANCHE:

Calciomercato Inter, colpo a costo zero: arrivano conferme!

Inter, bomba dalla Germania: Muller è sul mercato