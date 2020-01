Floro Flores: “Conte è capace di rigenerare giocatori dati per finiti”

Inter, in vista della sfida di domenica sera contro l’Udinese il calciatore Floro Flores, che ieri ha ufficializzato il suo addio al calcio, ha voluto dare un suo parere su Conte e la squadra friulana

INTER FLORO FLORES INTERVISTA/ L’attaccante Antonio Floro Flores, ha deciso proprio ieri di lasciare il calcio e nella giornata odierna è stato intervistato da ‘Il Gazzettino’, per avere un’opinione sulla sfida di domenica sera tra Udinese e Inter alla Dacia Arena lo stadio della squadra friulana. L’ex calciatore, che è stato allenato dal tecnico nerazzurro quando era all’Arezzo nella stagione 2006/07, ha voluto subito elogiare il nuovo allenatore dell‘Inter dicendo: “Conte è un allenatore carismatico, capace di rigenerare giocatori dati per finiti come Candreva, Borja Valero ma anche Gagliardini. Nel tirare fuori il meglio dai giocatori è un fenomeno, lo avevo capito già ai tempi di Arezzo“.

Poi ha dato un parere sull‘Udinese e ha dichiarato: “La squadra con Gotti è migliorata molto ed è un vantaggio per i friulani. Al momento in classifica è tranquilla, l’Inter non dovrà sottovalutare l’impegno, ma con Conte in panchina non corre questo rischio”.