Slimani: e se fosse veramente lui il vice Lukaku?

Inter, non si placano le voci di un possibile arrivo a Milano dell’attaccante Islam Slimani, che ha come procuratore Federico Pastorello lo stesso di Romelu Lukaku

INTER SLIMANI AGGIORNAMENTO/ Nonostante le dichiarazioni di Beppe Marotta su un mercato chiuso per questa sessione, le voci di un possibile arrivo di un attaccante che possa fare il vice Lukaku non si placano. Dopo l’ipotesi Goran Pandev, è tornata anche quella del giocatore del Monaco, in prestito dal Leicester, Islam Slimani. Questa punta era già stata accostata all‘Inter, anche grazie al suo procuratore Federico Pastorello che la settimana scorsa era stato visto in sede nerazzurra e con il club meneghino ha ottimi rapporti, sioprattutto dopo il buon lavoro di intermediazione svolto per portare Romelu Lukaku a Milano la scorsa estate. CLICCA QUI per le altre news sull’Inter.

Come ha spiegato Sky Sport e ripreso anche Calciomercato.it, questa opzione last minute, potrebbe andare in porto proprio in queste ultime giornate di mercato e la presenza del procuratore del giocatore nel capoluogo lombardo, potrebbe essere un ulteriore indizio.