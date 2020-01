Vice Lukaku: ultimo blitz per accontentare Conte

INTER VICE LUKAKU – L’Inter continua nella ricerca al vice Lukaku. Dopo gli arrivi di Young, Moses ed Eriksen, anche il quarto colpo potrebbe parlare ‘english made in Premier League’: il primo nome è quello di Giroud, l’alternativa è Llorente. In ogni caso, l’Inter ha poco tempo per accontentare il suo tecnico e non è escluso che domani possa uscire un mister X a sorpresa. Ad oggi, però, la necessità di Conte si fa sempre più urgente e Marotta dovrà prenderne atto nonostante l’annuncio di chiusura rilasciato ai microfoni post Fiorentina.

LEGGI ANCHE >>> Che annuncio: c’è l’accordo

LEGGI ANCHE >>> L’agente è a Milano: si chiude

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE >>> Clamoroso scambio col Milan