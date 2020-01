Calciomercato Inter, UFFICIALE: preso un attaccante sudamericano

L’ultimo giorno del calciomercato Inter registra l’acquisto di un attaccante uruguaiano da parte di Beppe Marotta e Piero Ausilio.

Manca davvero poco alla chiusura del calciomercato invernale. A quanto pare l’Inter non è riuscita a mettere a segno l’ultimo colpo regalando un altro attaccante ad Antonio Conte. Sfumato in mattinata Giroud, si è provato a virare su Zaza, il quale però pretendeva di inserire l’obbligo di riscatto per avere la certezza di non tornare al Torino a fine stagione. Sta tramontando anche la pista che portava al ritorno di Pinamonti da Genoa e quindi si resterà con gli attuali attaccanti in rosa.

Una punta, in realtà, è stata acquistata come si legge sul sito ufficiale dell’Inter. Si tratta del giovane uruguaiano Martin Satriano che arriva dal National Montevideo e si aggregherà alla squadra di Madonna. Ecco il comunicato emesso dal club nerazzurro: “FC Internazionale Milano comunica di aver acquisito le prestazioni sportive del calciatore Martin Satriano dal Club Nacional de Football di Montevideo. L’attaccante uruguaiano, classe 2001, ha firmato un contratto fino al 30 giugno 2024 e si aggregherà alla Primavera nerazzurra”. Un bel colpo in prospettiva per Marotta e Ausilio.

