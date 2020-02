Bergomi: “Eriksen centrocampista diverso ma non salta l’uomo”

Inter, l’ex giocatore nerazzurro Giuseppe Bergomi ha voluto dare il suo parere sul nuovo acquisto in casa nerazzurra Cristian Eriksen. Le sue parole non sono, per usare un eufemismo, piaciute ai tifosi interisti

INTER BERGOMI SU ERIKSEN/ Non sono passate inosservate le parole di Giuseppe Bergomi, ex capitano e giocatore dell’Inter prima dell’avvento di Javier Zanetti. L’ex difensore, ha voluto dare un’opinione sul nuovo arrivato in casa nerazzurra Cristian Eriksen e in merito ha detto: “Tutti dicono grande colpo, ci facciamo prendere dall’emotività. Riconosco ad Eriksen di essere un giocatore di qualità e di poter dare i tempi alla squadra, ma se pensiamo ai minuti con la Fiorentina la gente già diceva che non saltava l’uomo. Ma non è quel tipo di giocatore, quindi bisogna capire cosa farà qui in Italia. Per me l’Inter non è alla pari della Juventus ma ha preso un centrocampista diverso dagli altri che aveva”.

Naturalmente i commenti sul web dei tifosi interisti, a cui queste parole non sono piaciute, si sono sprecati.