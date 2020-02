Conte: “Non era scontato che Eriksen arrivasse a Milano”

Inter, il tecnico Antonio Conte ha voluto dare il suo parere sui tre nuovi arrivati in casa nerazzurra. L’allenatore ha messo in evidenza la decisione del centrocampista danese di accettare la proposta della società nerazzurra

INTER CONTE SUL MERCATO/ Il mercato invernale è terminato e il tecnico Antonio Conte, può iniziare a godersi i nuovi giocatori arrivati e in primis il centrocampista Christian Eriksen. Queste le parole dell’allenatore sul nuovo rinforzo: “Christian stava giocando poco con il Tottenham. Faceva spezzoni d gara, ma tutto sommato fisicamente l’ho trovato in una discreta condizione”. Probabilmente il vero Eriksen si vedrà tra qualche settimana e gli allenamenti del tecnico, saranno perfetti per ricaricarlo. Queste le parole di Conte in merito: “Oggi farà il quarto allenamento, sta entrando nella nostra idea di calcio. Abbiamo parlato tanto con lui per fargli capire cosa vogliamo da lui. Sicuramente è un calciatore che recepisce subito. Siamo contenti di averlo con noi. Si aggiunge a un reparto di centrocampisti con buone caratteristiche”. Nonostante il mancato arrivo di un vice Lukaku, il tecnico è abbastanza soddisfatto del lavoro svolto da Beppe Marotta e Piero Ausilio, nel cercare di rendere la formazione nerazzurra sempre più competitiva per riportarla, come lui vuole, a competere per grandi traguardi. Per le altre notizie sull’Inter CLICCA QUI.

In merito l’allenatore ha dichiarato: “Sono contento del fatto che Young, Moses ed Eriksen abbiano deciso di venire. Eriksen è stato un gran colpo per il club, era nelle condizioni di scegliere e ci ha scelto. Questo ci deve dare grande soddisfazione e orgoglio. Significa che l’Inter viene vista in maniera giusta all’esterno. Penso che ognuno di noi stia contribuendo affinché l’Inter abbia lustro. Abbiamo iniziato un percorso, serve pazienza ma questo inizio di percorso ha dato segnali all’esterno molto positivi perché non era scontato che un giocatore a fine contratto decidesse di venire all’Inter“.