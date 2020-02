Handanovic finisce ko | Le ultime sul portiere nerazzurro

Le ultime news Inter si concentano su Samir Handanovic e il suo infortunio che lo costringerà a saltare il match di stasera contro l’Udinese. Allarme derby

In casa Inter è sempre emergenza infortunati. L’ultimo ad aggiungersi alla lista degli indisponibili è Samir Handanovic. Il portiere nerazzurro è partito con la squadra in direzione Friuli, però non sarà a disposizione di Antonio Conte a causa di un problema a un dito di una mano. Si tratta di un infortunio tutt’altro che banale, tanto che lo sloveno rischia di saltare pure il derby col Milan in programma domenica prossima. CLICCA QUI per le altre news sull’Inter. Alla ‘Dacia Arena’, contro l’Udinese di mister Gotti, toccherà quindi al vice Daniele Padelli, al debutto nel campionato di Serie A con la maglia interista, mentre in panchina ci sarà il giovane Filip Stankovic della Primavera considerata la contemporanea squalifica del terzo portiere Berni.

