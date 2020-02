Udinese-Inter 0-2 | Skriniar: “Do sempre il massimo per questi colori”

Udinese-Inter, il difensore Milan Skriniar ha avuto oggi l’onore di indossare la fascia di capitano al posto dell’infortunato Samir Handanovic e ha ribadito il suo amore per i colori nerazzurri

UDINESE-INTER 0-2 SKRINIAR/ L’Inter torna a vincere in campionato dopo i tre pareggi con Atalanta, Lecce e Cagliari, in trasferta con l’Udinese per 2-0 grazie alla doppietta di Romelu Lukaku. Al termine della partita Intertv ha intervistato Milan Skriniar, che oggi ha avuto l’onore di indossare la fascia di capitano al posto dell’infortunato Samir Handanovic. Queste le sue prime parole, in merito a questa opportunità: “Per me è stato sicuramente un orgoglio vestire la fascia. L’Inter è la mia squadra, do sempre il massimo per questi colori. Ovviamente non cambia nulla in campo, ma è stato bello“. CLICCA QUI per le altre news sull’Inter

Poi ha dato un parere sulla partita e ha dichiarato: “Contro l’Udinese sapevamo che non sarebbe stato facile. Il campo era pesante, nel primo tempo eravamo un po’ bloccati, ma nella ripresa abbiamo fatto meglio e siamo riusciti a sbloccare la partita. Nel primo tempo abbiamo subito troppe ripartenze“. Domenica prossima c’è la partita che i tifosi delle due squadre milanesi aspettano con ansia, la sfida stracittadina e in merito il difensore ha detto: “Ci aspetta una sfida difficile: dobbiamo prepararci bene, abbiamo tutto per vincere ma per farlo dobbiamo dare tutto”.