Affare Mertens, le richieste del giocatore: che sfida in Serie A

INTER MERTENS – Ormai è sfida a tre per Mertens. L’attaccante del Napoli, che potrebbe ancora rinnovare il suo contratto con gli azzurri, è conteso da Inter, Juventus e Roma che non intendono mollarlo molto facilmente. Lo rivela ‘Il Corriere dello Sport’, secondo cui le tre società stanno facendo il possibile sfidandosi a colpi di offerte per strapparlo alla concorrenza. In scadenza a giugno, chiede un triennale da circa 4,5 milioni di euro annui.

