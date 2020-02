Calciomercato Inter, 30 milioni sul piatto | Marotta ‘brucia’ la Juve!

Inter sempre molto attiva sul calciomercato: Marotta al lavoro per la prossima stagione e per nuovi colpi a parametro zero. Offerta da 30 milioni lordi per battere la Juve

L’Inter è pronta a mettere a segno nuovi colpi a parametro zero. Per la difesa occhio a Jan Vertonghen del Tottenham. L’esperto centrale belga in scadenza a giugno potrebbe essere il sostituto di Diego Godin. L’uruguagio è stato scalzato da Bastoni, out nel derby col Milan causa squalifica, e per questo è possibile che a giugno chieda di andar via. Per quanto riguarda il centrocampo, invece, un profilo sotto la lente d’ingrandimento dei nerazzurri è quello del cileno Aranguiz attualmente in forza al Bayer Leverkusen.

Calciomercato Inter, colpo a zero in attacco: scelto il sostituto di Sanchez

Anche in attacco Marotta sta provando a mettere a segno un acquisto a costo zero. Il nome è già stato individuato da tempo, ovvero Dries Mertens. Per l’amministratore delegato e il tecnico Antonio Conte, il belga in scadenza con il Napoli sarebbe l’ideale sostituto di Sanchez – il quale non verrà riscattato – nonché una valida alternativa a Lautaro Martinez. De Laurentiis ancora non lo ha del tutto mollato, anzi nelle ultime settimane gli ha prospettato il rinnovo a 4 milioni di euro a stagione. La cifra è comunque inferiore a quella che, stando alle indiscrezioni di ‘Tuttosport’, gli ha messo sul piatto la società targata Suning. Parliamo di un triennale da ben 5 milioni di euro a stagione, dunque di un investimento complessivo da 30 milioni lordi. Con questa offerta Marotta vorrebbe/potrebbe bruciare la concorrenza, che a sorpresa ma non troppo comprende pure la Juventus di Maurizio Sarri, il tecnico che lo valorizzò più di tutti in azzurro.

