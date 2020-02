Marotta e Conte ci provano: nuovo tentativo per Luis Alberto in estate

INTER LUIS ALBERTO – L’Inter potrebbe andare all’assalto di Luis Alberto per la prossima stagione. Alcuni osservatori nerazzurri lo seguono ormai da tempo e l’hanno visionato anche ieri sera durante la gara contro il Verona dell’Olimpico. Dopo il tentativo fatto in inverno, l’Inter è pronta a ritornarci in estate con un’offerta importante da presentare a Lotito, pronto a blindarlo per non correre il rischio di perderlo. Insieme a lui, resta vivo anche l’interesse per Milinkovic Savic.

