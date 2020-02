Radu: “Non sapevo cosa fare e non potevo dire no al Parma”

Inter, il portiere dell’Inter in prestito al Genoa, inizia la sua nuova avventura nel Parma dopo la scelta della società ligure di puntare su Mattia Perin che lo ha costretto a cambiare squadra

INTER RADU PARMA/ Il portiere Ionut Radu, ha terminato anzitempo la sua avventura al Genoa, dopo il rientro di Mattia Perin e la scelta della società rossoblu di puntare sul giocatore arrivato dalla Juventus. Poco male, l’estremo difensore, che era in prestito dall’Inter, ha già trovato una nuova sistemazione in serie A e, vista la classifica delle due squadre è salito anche di livello passando al Parma, per sostituire l’infortunato Luigi Sepe. La formazione ligure in questo momento, si trova in terzultima posizione, mentre la squadra emiliana è settima in piena lotta per un posto in Europa League. Per le altre notizie sull’Inter CLICCA QUI.

Il portiere è stato presentato oggi alla stampa e ha voluto dare il suo parere su questa nuova avventura dichiarando: “Stavo andando in sede all’Inter per parlare del mio futuro perché non sapevo cosa fare, alla fine è arrivata la telefonata e mi hanno detto di venire al Parma, non c’era molto da decidere. Ho scelto di venire qua”.