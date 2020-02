Inter-Milan, Conte: ”Concentrati per vincere, derby molto sentito”

Queste le parole del tecnico alla vigilia della stracittadina milanese

INTER-MILAN CONTE – Queste le parole di mister Antonio Conte alla vigilia della sfida contro il Milan di domani sera: ”La differenza con l’andata è che eravamo all’inizio del nostro percorso, nessuna delle due sapeva che campionato avrebbe potuto fare. All’andata loro avevano un altro allenatore, le cose sono cambiate e i derby sono sempre partite molto sentite. Dovremo concentrarci sulla partita e sui punti. Sicuramente in questo periodo avremo una serie di partite importanti che diranno molto su di noi sul nostro percorso. Handanovic? Dovete chiedere al medico… Ci sarà un referto e il club lo comunicherà. Differenze dei punti? Il Milan vale molto di più dei punti che ha ottenuto sinora. Ora hanno anche Ibrahimovic che gli darà maggiore consapevolezza dei loro mezzi.”

Il tecnico ha poi proseguito: ”Eriksen? E’ un calciatore appena arrivato, siamo contenti che sia con noi e ha precise caratteristiche che possono esserci molto utili. E’ molto importante lavorare con lui nelle due fasi perché entra in un mondo tutto nuovo; in Italia c’è molto più tatticismo rispetto all’estero, avrà il suo tempo per entrare nella sua idea di gioco. Pressione? Sappiamo che dovremo fare un ciclo di partite importanti contro squadre forti, questa è la prima e ci saranno delle insidie come in tutte le gare. Noi dobbiamo proseguire nel nostro percorso e dobbiamo cercare di crescere partita dopo partita e guardare a noi stessi. Ibrahimovic? Penso che sia giusto che nelle partite importanti i migliori siano a disposizione, ne beneficia lo spettacolo. Lui ha giocato da ambo le parti e anche lui vivrà emozioni forti domani sera. Come mai abbiamo comprato diversi giocatori dalla Premier League? Volevamo rinforzare la rosa con elementi di qualità ed esperienza, la Premier League è un campionato molto importante dove ci sono tanti giocatori di qualità” ha concluso.

