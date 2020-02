Affare Mertens, Marotta non molla: nuova sfida alla Juventus

INTER MERTENS – L’Inter non molla la pista che porta a Mertens. Sarà derby con la Juventus e una continua lotta anche contro Napoli e Roma che non intendono lasciarlo facilmente. Secondo il ‘Corriere dello Sport’, l’offerta nerazzurra continua ad essere tra le più importanti: si tratta di un triennale a 5 milioni a stagione. Mertens avrebbe già dato l’ok di massima ma per il buon esito della trattativa bisognerà attende la fine del campionato.

