UFFICIALE: “lesione al bicipite” | A rischio per Juventus-Inter

Le ultime news Inter mettono in evidenza la probabile assenza di un importante giocatore della Juventus dal big match in programma all’Allianz domenica 1° marzo

Domenica 1° marzo, all”Allianz Stadium’ di Torino, Juventus e Inter si giocheranno una grossa fetta di scudetto. Proprio per il big match potrebbe rientrare Handanovic, mentre da oggi è a fortissimo rischio forfait uno dei titolari o quasi della squadra allenata da Sarri prima in classifica in compagnia proprio di quella nerazzurra dell’ex Conte.

Juventus-Inter, un big bianconero potrebbe non esserci

Parliamo di Douglas Costa, che sabato a Verona ha rimediato il terzo infortunio della stagione, ufficialmente “una lesione di basso grado del bicipite femorale della coscia sinistra” che lo terrà ai box per 15-20 giorni. L’esterno brasiliano non ci sarà sicuramente nell’andata degli ottavi di Champions contro il Lione e forse, appunto, anche nel derby d’Italia in programma a Torino fra venti giorni. CLICCA QUI per le altre notizie sull’Inter.

