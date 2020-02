Bookmekers: Inter e Juve quasi appaiate per la vittoria finale

Inter, i betting analyst hanno ulteriormente aggiornato le quote scudetto dopo l’ultima giornata di campionato. La sconfitta della Juve a Verona ha avvicinato ulteriormente la squadra di Conte anche nei pronostici finali

INTER QUOTE SCUDETTO/ Dopo l’ultima giornata di campionato, anche i betting analyst hanno dovuto rivedere le quote scudetto. Prima della sconfitta di Verona, la Juventus era chiaramente favorita anche se Inter e Lazio le erano abbastanza vicine, ma la sconfitta contro l’Hellas ha fatto alzare la quota per la vittoria del Tricolore alla squadra di Maurizio Sarri e abbassare ulteriormente quella della formazione di Antonio Conte. La squadra bianconera è passata da 1,40 a 1,65, la bancata più alta da quando è iniziato il nuovo torneo, un altro dato che non farà sicuramente piacere al club torinese. Per quanto riguarda la squadra nerazzurra, dopo la bella vittoria in rimonta nel derby e l’aggancio in vetta alla classifica, il dato va in contro tendenza e la quota scende da 4 a 2,75.

La terza pretendente al titolo nazionale, la Lazio di Simone Inzaghi, nonostante sia a un solo punto dalla coppia di testa, resta comunque più distanziata ed è quotata 5 volte la posta. Probabilmente dopo Lazio-Inter della prossima giornata di campionato, ci potrebbero essere ulteriori cambiamenti.