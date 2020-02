Le ultime news Coppa Italia mettono in evidenza il nome dell’arbitro che dirigerà il match Inter-Napoli valevole per l’andata delle semifinali

Sono stati designati gli arbitri delle semifinali d’andata di Coppa Italia. Il match Inter-Napoli, di scena domani sera allo stadio ‘Meazza’, è stato affidato a Gianpaolo Calvarese. CLICCA QUI per le altre notizie sull’Inter. Ranghetti e Longo saranno gli assistenti del fischietto di Teramo, La Penna il quarto uomo, Mariani e Paganessi gli addetti al Var.

LEGGI ANCHE ->>> Calciomercato Inter, erede Handanovic: possibile ‘asse’ con Pastorello

Calvarese arbitro di Inter-Napoli: i precedenti con entrambe

In questa stagione il 43enne abruzzese ha diretto la squadra di Antonio Conte già in altre due occasioni. Per la precisione sempre in Serie A: il 28 settembre scorso a Genova contro la Sampdoria, sconfitta per 3-1 coi nerazzurri in dieci per quasi tutto il secondo tempo a causa dell’espulsione per simulazione di Sanchez; il 6 dicembre a ‘San Siro’ contro la Roma, con la sfida terminata 0-0. Con lui la ‘Beneamata’ vanta complessivamente 14 precedenti: 9 vittorie, 2 pareggi e 3 sconfitte. Nell’anno in corso gli azzurri sono invece stati diretti una sola volta dall’arbitro di Teramo, nello specifico al ‘San Paolo’ contro il Genoa il 9 novembre, con la gara conclusasi in parità. Il bilancio totale dei partenopei con Calvarese è però positivo: 8 successi, 4 pareggi e nessun ko.

LEGGI ANCHE ->>> Calciomercato Inter, Marotta ‘gufa’ la Roma per il colpo