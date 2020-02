Lazio-Inter, non solo Handanovic | UFFICIALE: fuori un altro Capitano

Le ultime news Inter si concentrano sulle sfide contro il Napoli in Coppa Italia e la Lazio in Serie A. Conte senza Handanovic ma c’è un altro infortunato.

Tutto (o quasi) in una settimana. Dopo il derby vinto grazie a una strepitosa rimonta domenica sera contro il Milan, tra oggi e domenica l’Inter si gioca buona parte della sua stagione. I nerazzurri stasera scendono in campo contro il Napoli per l’andata delle semifinali di Coppa Italia, mentre domenica prossima sono in scena allo stadio ‘Olimpico’ nello scontro diretto contro la Lazio per stabilire chi sarà la diretta concorrente della Juventus nella lotta per lo scudetto. CLICCA QUI per le altre notizie sull’Inter.

Lazio-Inter, guai per Conte e Inzaghi

Quello di Roma sarà un posticipo particolare. Se infatti da un lato, come è noto, Antonio Conte dovrà fare a meno del suo portiere e capitano Samir Handanovic, dall’altra anche Simone Inzaghi sarà costretto a rinunciare al suo leader. Come riportato dal sito ufficiale della Lazio, l’esterno sinistro bosniaco Senad Lulic si è sottoposto ad un intervento alla caviglia sinistra che lo tormenta da un po’ di tempo: “Si comunica che in data odierna, presso la Clinica Paideia, Senad Lulic è stato sottoposto ad intervento in artroscopia a carico della caviglia sinistra. L’intervento, effettuato dal Prof. Rodia e dal Dott. Monachino, è tecnicamente riuscito. Il calciatore sarà sottoposto quotidianamente a monitoraggio clinico e riabilitativo per stabilire i tempi di recupero”.

Per Lulic si prospetta un’assenza di circa un mese e mezzo. Il suo rientro è previsto quindi dopo l’ultima sosta per le Nazionali. Al suo posto contro l’Inter scenderà in campo lo spagnolo Jony.

