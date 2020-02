Obiettivo a sorpresa: sfida alla Juventus per Pessina

INTER PESSINA – Juventus ed Inter si sfidano per un nuovo obiettivo in Serie A: secondo ‘Sportmediaset’, piace il nuovo gioiello dell’Atalanta che sta facendo molto bene con la maglia del Verona, ossia quel Pessina, classe ’97, che sta dimostrando tutto il proprio valore con continuità. Atalanta e Verona vantano un accordo con riscatto e contro riscatto che può che può essere esercitato a fine stagione per soli 5 milioni di euro. Con l’interesse delle big in gioco, la sua valutazione potrebbe arrivare sino a 20 milioni di euro.

