Da Lautaro a Mertens, ecco le probabili formazioni del match Inter-Napoli valevole per l’andata delle semifinali di Coppa Italia e di scena stasera al Meazza

Stasera contro il Napoli, nell’andata delle semifinali di Coppa Italia, Antonio Conte non dovrebbe stravolgere troppo la squadra che domenica ha vinto il derby in rimonta agganciando la Juve in testa alla classifica. Certo il ritorno di Lautaro dopo le due giornate di squalifica: dovrebbe ricomporsi la super coppia con Lukaku, dato che il tecnico nerazzurro pare intenzionato a non far riposare il belga. Biraghi e Victor Moses in pole per le corsie esterne, mentre il grande dubbio è a centrocampo tra Sensi ed Eriksen. In difesa dovrebbe rivedersi Bastoni dopo il turno di sospensione, con lui de Vrij e probabilmente Skriniar, ora strafavorito su Godin e D’Ambrosio. In porta ancora Padelli. CLICCA QUI per le altre notizie sull’Inter. Sponda azzurra, Gattuso manderà in campo quasi l’undici tipo: al centro dell’attacco Mertens, obiettivo di Marotta e alla sua prima da titolare dopo la fine del ciclo Ancelotti. Arbitro della sfida sarà Calvarese.

LEGGI ANCHE ->>> Calciomercato Inter, erede Handanovic: possibile ‘asse’ con Pastorello

Probabili formazioni Inter-Napoli

INTER (3-5-2): Padelli; Skriniar, De Vrij, Bastoni; Moses, Barella, Brozovic, Sensi, Biraghi; Lukaku, Lautaro. A disp.: Berni, Godin, Ranocchia, D’Ambrosio, Asamoah, Candreva, Young, Borja Valero, Vecino, Eriksen, Sanchez, Esposito. All.: Conte

NAPOLI (4-3-3): Ospina; Di Lorenzo, Manolas, Maksimovic, Mario Rui; Fabian Ruiz, Demme, Elmas; Callejon, Mertens, Insigne. A disp.: Meret, Karnezis, Luperto, Koulibaly, Allan, Lobotka, Zielinski, Politano, Lozano, Llorente, Milik. All.: Gattuso

ARBITRO: Calvarese di Teramo

