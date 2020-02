Boninsegna: “Lukaku è davvero forte, ha un fisico bestiale”

L’ex attaccante dell’Inter Roberto Boninsegna, è stato intervistato da Radio Kiss Kiss per dare un’opinione sia sulla lotta al vertice che sulla inaspettata sconfitta della squadra di Antonio Conte nella partita di andata della semifinale di Coppa Italia

INTER BONINSEGNA DICHIARAZIONI/ L’ex attaccante dell’Inter Roberto Boninsegna, è stato intervistato da Radio Kiss Kiss. L’ex calciatore ha esordito parlando della lotta al vertice nel campionato italiano e ha detto: “La Juventus non sta attraversando un grandissimo momento, ma chi mi preoccupa è la Lazio, la squadra più in forma del campionato che sfiderà proprio l’Inter nel prossimo week end. Devo dire che mi ha stupito tantissimo Romelu Lukaku, ero scettico quando l’Inter acquistò il centravanti belga, ma questo è forte, forte davvero. Ha un fisico bestiale, come dice la famosa canzone”.

Poi ha voluto dare il suo parere, sulla sconfitta nella gara di andata della semifinale di Coppa Italia della squadra di Antonio Conte contro il Napoli e ha spiegato: “Il Napoli ha giocato una partita intelligente, all’italiana, anche se va detto che il migliore in campo dell’Inter, ieri, è stato il portiere Daniele Padelli. Va detto che ho visto diverse partite del Napoli quest’anno, ha perso partite per errori clamorosi soprattutto in difesa, per errori incredibili dei singoli calciatori. Ieri, invece, la squadra è stata molto accorta“.